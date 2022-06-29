В «Евразе» опровергли информацию о приобретении «Спартака»

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В акционерном обществе «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович, опровергли информацию о покупке футбольного клуба «Спартак».
В «Евразе» опровергли информацию о приобретении «Спартака»
  • РИА Новости

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», — цитирует представителя компании «РБК Спорт».

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а позже продал клуб.

27 июня Леонид Федун оставил должность вице-президента ЛУКОЙЛа. Федун занял пост в компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны.

Ранее Кавазашвили заявил, что Абрамович способен сделать «Спартак» лучшим клубом России.

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