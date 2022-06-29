Кавазашвили считает, что Абрамович способен сделать «Спартак» лучшим клубом России
- РИА Новости
«Абрамович простые команды никогда не покупает. Он берёт только лучшие клубы в мире. У «Спартака» сейчас затруднения, поэтому ему нужен хороший и толковый хозяин, который поставит организационные вопросы на высочайший уровень. Абрамович способен сделать из «Спартака» лучший клуб России», — приводит слова Кавазашвили РИА Новости.
В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».
27 июня было объявлено, что Леонид Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию, что «Евраз» может купить клуб.