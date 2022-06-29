Кавазашвили считает, что Абрамович способен сделать «Спартак» лучшим клубом России

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз», ключевым акционером которого является Роман Абрамович.

«Абрамович простые команды никогда не покупает. Он берёт только лучшие клубы в мире. У «Спартака» сейчас затруднения, поэтому ему нужен хороший и толковый хозяин, который поставит организационные вопросы на высочайший уровень. Абрамович способен сделать из «Спартака» лучший клуб России», — приводит слова Кавазашвили РИА Новости.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

27 июня было объявлено, что Леонид Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию, что «Евраз» может купить клуб.