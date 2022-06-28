В «Спартаке» прокомментировали информацию, что «Евраз» может купить клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз».

«Совсем недавно председатель совета директоров дал комментарий на тему своего будущего в «Спартаке». Этот комментарий по-прежнему актуален», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров «Спартака».