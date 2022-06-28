Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров «Спартака»
«В настоящий момент — да, пока ничего не поменялось», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».
27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.
Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал уход Федуна из ЛУКОЙЛа.