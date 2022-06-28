Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров «Спартака»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров московского клуба.

«В настоящий момент — да, пока ничего не поменялось», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал уход Федуна из ЛУКОЙЛа.

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