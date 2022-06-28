Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, останется ли он на посту председателя совета директоров московского клуба.

«В настоящий момент — да, пока ничего не поменялось», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал уход Федуна из ЛУКОЙЛа.