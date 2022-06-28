Канчельскис прокомментировал уход Федуна из ЛУКОЙЛа

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе владельца «Спартака» Леонида Федуна с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.

«Он устал уже работать на два фронта. Надо поработать на один фронт — спартаковский. Посмотрим, что из этого выйдет, как выльется для «Спартака». ЛУКОЙЛ — это большая компания. Это было очень хорошее спонсирование для «Спартака». Но времена меняются», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что Федун хочет выйти из состава исполкома РФС.