Источник: Федун хочет выйти из состава исполкома РФС

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность выхода из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает «РБ-Спорт», у Федуна уже больше месяца есть желание выйти из состава исполкома РФС. На последнее заседание комитета он не приехал и даже не подтвердил своё участие, чего раньше не бывало.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее Федун заявил, что уход с поста вице-президента ЛУКОЙЛа не имеет отношения к футболу.