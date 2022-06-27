Федун заявил, что уход с поста вице-президента ЛУКОЙЛа не имеет отношения к футболу

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о своём уходе с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа.