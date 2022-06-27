Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа

Президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьёв сообщил, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента компании по причине достижения пенсионного возраста и в связи с семейными обстоятельствами.

«Леонид Федун — ​ ключевой человек в истории ЛУКОЙЛа и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах», — говорится в сообщении на сайте компании.

Воробьёв также поблагодарил Федуна за годы совместной работы и пожелал удачи в новых начинаниях.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что Федун уступит ЛУКОЙЛу право формировать совет директоров московского «Спартака».