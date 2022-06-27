Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа
- РИА Новости
«Леонид Федун — ключевой человек в истории ЛУКОЙЛа и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах», — говорится в сообщении на сайте компании.
Воробьёв также поблагодарил Федуна за годы совместной работы и пожелал удачи в новых начинаниях.
Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.
Ранее сообщалось, что Федун уступит ЛУКОЙЛу право формировать совет директоров московского «Спартака».