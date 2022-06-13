Федун лишится возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака»

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Леонид Федун уступит «Лукойлу» право формировать совет директоров московского «Спартака».
Федун лишится возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака»
  • РИА Новости

«В «Спартаке» ожидаются перемены в совете директоров. На этот раз формированием его состава займётся «Лукойл». Разница в том, что раньше кандидатов утверждал лично Леонид Арнольдович», — сообщает Telegram-канал «КБ Телега».

Уточняется, что Федун рассказал о новой концепции в конце мая.

Чемпионат России сезона-2022/23 стартует 17 июля. По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришел Гильермо Абаскаль.

Ранее Евгений Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

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