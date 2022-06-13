Мележиков раскрыл подробности перехода Абаскаля в «Спартак»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.
Мележиков раскрыл подробности перехода Абаскаля в «Спартак»
  • РИА Новости

«Давления с испанской стороны не было. Он изъявил желание возглавить команду. Единственный вопрос был в том, чтобы «Базель» его отпустил. И надо отдать должное, что в клубе согласились на расторжение контракта по инициативе Абаскаля», — цитирует Мележикова РИА Новости.

По его словам, на уход Ваноли также не оказывалось никакого давления. На решение уйти из клуба повлияла семейная ситуация, связанная с тем, что итальянский специалист не смог привезти семью в Россию.

«Не боюсь того, что Гильермо может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно», — добавил Мележиков.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение Абаскаля. 

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