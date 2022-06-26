Недовольство трансферной политикой и интерес «Челси» с «Баварией»: что известно о возможном уходе Роналду из МЮ

Криштиану Роналду в ближайшее время может покинуть «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, португалец недоволен бездействием клуба на трансферном рынке и опасается, что проведёт последние годы карьеры игрока в не претендующей на высокие места команде. В числе возможных претендентов на футболиста называются «Бавария», «Челси» и «Рома». Однако, по данным инсайдеров, манкунианцы не рассматривают вариант продажи 37-летнего форварда, а главный тренер Эрик тен Хаг рассчитывает сохранить его в составе.

С точки зрения трансферных интриг нынешнее лето смело можно назвать одним из самых насыщенных за последние годы. Совсем недавно завершились саги с участием Килиана Мбаппе и Садио Мане, а в скором времени может быть поставлена точка в истории с возможным уходом Роберта Левандовски из «Баварии». И если поляк всё же пополнит состав «Барселоны», ему на замену вполне может прийти не кто иной, как Криштиану Роналду. Судя по слухам, португалец крайне недоволен положением дел в «Манчестер Юнайтед» и всерьёз подумывает об уходе из практически родного клуба.

Слухи об отъезде Роналду из Манчестера появились сразу после объявления о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера «красных дьяволов». Правда, тогда инициатором этого назывался сам голландский наставник. Отмечалось, что форвард не вписывается в новую модель игры, вследствие чего единственным разумным решением станет продажа дорогостоящего футболиста. Правда, впоследствии эта информация была опровергнута. В ходе переговоров сторонам удалось найти общий язык и понять, как вместе двигаться дальше. Но внезапно возникла другая проблема, которая заставила самого Криштиану засомневаться в целесообразности пребывания в МЮ.

Сначала испанское издание AS сообщило о недовольстве Роналду трансферной политикой клуба, а затем эти сведения подтвердило и португальское Record. Отмечалось, что футболист был рассержен отсутствием активности на рынке и выражал мнение, что без серьёзных приобретений «Манчестер Юнайтед» не сможет на равных соперничать с другими грандами АПЛ, которые тратят солидные средства на покупку исполнителей калибра Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса. При этом на родине нападающего его состояние и вовсе описывали как близкое к нервному срыву, а также заявляли о его готовности покинуть коллектив, если руководство не займётся усилением состава.

И опасения Роналду частично можно понять. В прошлом сезоне манкунианцы заняли лишь шестое место в чемпионате Англии, пропустив вперёд не только большую тройку в лице «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси», но также «Тоттенхэм» с «Арсеналом». В результате «Юнайтед» не попал в Лигу чемпионов и будет вынужден довольствоваться выступлением во втором по силе еврокубке. Уже этого достаточно, чтобы задуматься об укреплении состава, а приглашение нового тренера ещё больше располагает к таким шагам. Тен Хаг наверняка попытается привить коллективу свой стиль игры, а для этого ему могут потребоваться определённые исполнители. Но пока «Манчестер» лишь расстаётся с футболистами, да и потенциальные новички вряд ли вызывают восторг у болельщиков.

В статусе свободных агентов «Олд Траффорд» уже покинули Поль Погба, Эдинсон Кавани, Джесси Лингард, Хуан Мата и Неманья Матич, последний из которых уже подписал соглашение с «Ромой». И на замену пока не было куплено никого. Да, ходят слухи о переговорах с Фрэнки де Йонгом, Антони, Юрриеном Тимбером и Лисандро Мартинесом. Но всё это, скорее, походит на желание тен Хага окружить себя бывшими воспитанниками из «Аякса», уже адаптированными к его модели игры. При этом первый не хочет покидать «Барселону», а остальные добивались успехов лишь на уровне голландской Эредивизи. И далеко не факт, что они сумеют так же ярко выступать в АПЛ — гораздо более сильной и конкурентной лиге. Также говорится об интересе к Кристиану Эриксену, но в нынешнем состоянии он вряд ли соответствует высоким амбициям МЮ.

И особенно невпечатляюще эти возможные трансферы смотрятся на фоне покупок того же Холанда и Нуньеса. Поэтому неудивительно, что Роналду сильно нервничает из-за сложившейся ситуации и боится провести один из последних сезонов в карьере в клубе, не претендующем на высокие места.

На фоне этого в прессе стали активно появляться сведения об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Сначала стало известно об интересе к нему со стороны «Ромы», возглавляемой его бывшим тренером и соотечественником Жозе Моуринью. Однако маловероятно, что переезд в Вечный город заинтересует самого Криштиану. Римляне обладают скромными финансовыми возможностями и решают ещё меньшие задачи, да и вряд ли способны потянуть его контракт. По информации портала Salarysport, португалец получает £24,96 млн в год (€29 млн) — примерно столько же зарабатывают четыре самых высокооплачиваемых игрока «волков».

Помимо прочего «Рома» не пробилась в Лигу чемпионов, а для Роналду это чуть ли не ключевой фактор при выборе будущего места работы. По словам португальского журналиста Педру Сепульведы, форвард одержим этим турниром и поэтому хотел бы оказаться в команде, ставящей перед собой задачу победить в главном еврокубке. И если исключить потенциальные возвращения в «Реал» или «Ювентус», маловероятные переходы в «Ливерпуль», «Сити», «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», то остаётся лишь несколько клубов, соответствующих его требованиям.

Одним из них является «Бавария», которая вот-вот может остаться без центрального нападающего. Переговоры с «Барселоной» о трансфере Левандовски проходят тяжело, но шансы на достижение договорённости есть. Пока мюнхенцы не соглашаются на предложенные условия и стараются вытянуть из каталонцев как можно больше денег, но вполне могут пойти на уступки и продать форварда дешевле, чем за озвученные ранее €60 млн. В конце концов, им вряд ли выгодно оставлять у себя твёрдо настроенного уйти футболиста с истекающим контрактом. В 2023-м Роберт сможет покинуть Германию в статусе свободного агента, и гораздо логичнее выручить за него хоть какие-то средства.

По информации AS, «Бавария» рассмотрит покупку Роналду в случае расставания с Левандовски, хотя тот же Сепульведа высказал иное мнение. По его словам, инициатором переговоров выступил именно агент форварда Жорже Мендеш, а в команде были смущены его обращением. Впоследствии слухи прокомментировал и спортивный директор немцев Хасан Салихамиджич. Он назвал Криштиану топ-игроком с выдающейся карьерой, но опроверг сведения о возможном трансфере.

Если верить Sport1, «Бавария» действительно рассматривала идею с приглашением Роналду, но отказалась от этой затеи. Причиной стало нежелание иметь в составе футболиста, получающего гораздо больше других, а также ставящего свои интересы выше командных.

На фоне этого информация о желании нового владельца «Челси» Тодда Боэли приобрести Роналду выглядит ещё менее правдоподобной. Во-первых, сам 37-летний нападающий вряд ли захочет портить себе репутацию на закате карьеры и становиться объектом ненависти для фанатов МЮ. Во-вторых, «красные дьяволы» вряд ли отдадут своего лучшего бомбардира конкурентам. Несмотря на обилие критики, Криштиану забил 24 мяча во всех турнирах и был признан лучшим футболистом «Юнайтед» в минувшем сезоне.

Если верить СМИ, в МЮ также понимают ценность Роналду для коллектива и не намерены расставаться с ним этим летом. Сначала об этом написал известный инсайдер Фабрицио Романо, подчеркнув, что боссы клуба не собираются продавать Криштиану, а затем аналогичные сведения опубликовал ESPN. Отмечается, что руководители уже сказали футболисту о нежелании отпускать его, удержать его хочет и тен Хаг.

Но в этом случае у «Манчестер Юнайтед» может не остаться иного выбора, кроме как удовлетворить требования Роналду и заняться перестройкой состава. Если он действительно недоволен работой клуба на рынке, то отсутствие качественного усиления может спровоцировать недовольство с его стороны. А в этом случае работа тен Хага заметно осложнится. Криштиану обладает огромным авторитетом, а его настроение вполне может передаться партнёрам.

В свою очередь, уход португальца вполне может пойти на пользу обеим сторонам. Роналду получит шанс провести последние годы игровой карьеры в команде — претенденте на победу в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» — откатиться к прошлогодним значениям и получить возможность на проведение полномасштабной перестройки. Ведь во многом именно приход Криштиану внёс дисбаланс и спровоцировал отставку Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец так и не смог встроить его в систему и был вынужден уйти. В этом случае тен Хаг может спокойно сосредоточиться на создании нового коллектива и не беспокоиться о сиюминутном результате и удовлетворении запросов строптивой звезды.