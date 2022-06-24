AS: Роналду может перейти в «Баварию» в случае ухода Левандовски

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Баварию», если из неё уйдёт форвард Роберт Левандовски.
AS: Роналду может перейти в «Баварию» в случае ухода Левандовски
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFULSPORTS/Orangepictures

Немецкий клуб рассматривает португальца на замену 33-летнему поляку, если он перейдёт в «Барселону», об этом сообщает AS.

Стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой английского клуба и уже сообщил одноклубникам, что может покинуть команду.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду может сменить команду.

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