Record: Роналду находится на грани нервного срыва

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду.

37-летний форвард сильно переживает из-за нестабильной работы «красных дьяволов» на трансферном рынке, сообщает Record. Стало известно, что Роналду уже заявил своим одноклубникам, что «Манчестер Юнайтед» необходимо усилить состав, в противном случае он может покинуть английский клуб. Отмечается, что звёздный игрок доволен назначением на пост главного тренера Эрика тен Хага, который хочет вернуть в команду атакующий футбол.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел отработать свой контракт, но теперь сомневается в решении остаться в клубе.