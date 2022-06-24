Record: Роналду находится на грани нервного срыва

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду.
Record: Роналду находится на грани нервного срыва
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

37-летний форвард сильно переживает из-за нестабильной работы «красных дьяволов» на трансферном рынке, сообщает Record. Стало известно, что Роналду уже заявил своим одноклубникам, что «Манчестер Юнайтед» необходимо усилить состав, в противном случае он может покинуть английский клуб. Отмечается, что звёздный игрок доволен назначением на пост главного тренера Эрика тен Хага, который хочет вернуть в команду атакующий футбол.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел отработать свой контракт, но теперь сомневается в решении остаться в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить