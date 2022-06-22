AS: Роналду сомневается по поводу своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел отработать свой контракт, но теперь сомневается в решении остаться в клубе.
AS: Роналду сомневается по поводу своего будущего в «Манчестер Юнайтед»
  • AP

По информации AS, Роналду не хочет выступать в команде, которая не может бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов. Отмечается, что он продолжит играть за МЮ, но у него есть опасения в связи с усилениями в клубах-соперников.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что агент Роналду предложит «Ювентусу» вернуть футболиста.

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