Источник: агент Роналду предложит «Ювентусу» вернуть футболиста

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в туринский «Ювентус».

По информации Calciomercato, агент Жорже Мендеш в ближайшее время свяжется с руководством туринского клуба, чтобы обсудить условия возвращения игрока. Агент объяснит боссам «Ювентуса», что Роналду сожалеет о своём уходе и хочет вновь выступать с итальянцами в Лиге чемпионов.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что автомобиль Роналду попал в аварию на Мальорке.