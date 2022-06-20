Автомобиль Роналду попал в аварию на Мальорке

Автомобиль нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал участником дорожно-транспортного происшествия.

По информации La Vanguardia, автомобиль Bugatti Veyron врезался в сарай для инструментов. При этом отмечается, что футболиста, который вместе с невестой Джорджиной и пятью детьми находится на Мальорке, в машине не было.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.