Автомобиль Роналду попал в аварию на Мальорке
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По информации La Vanguardia, автомобиль Bugatti Veyron врезался в сарай для инструментов. При этом отмечается, что футболиста, который вместе с невестой Джорджиной и пятью детьми находится на Мальорке, в машине не было.
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.