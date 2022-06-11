Суд отклонил иск американской модели Майорги, обвинившей Роналду в изнасиловании

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Суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к футболисту сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.
Суд отклонил иск американской модели Майорги, обвинившей Роналду в изнасиловании
  • AP
  • © Jon Super

Окружной судья Дженнифер Дорси заявила, что иск был отклонён из-за того, что адвокат Майорги использовал украденные документы, в которых подробно описывались переговоры между Роналду и его юристами, сообщает Associated Press. При этом повторное рассмотрение иска невозможно.

Майорга обвинила Роналду в 2018 году. Она утверждала, что португалец якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам спортсмен не отрицал связи с женщиной, но отметил, что всё было по взаимному согласию.

В июле 2019 года было объявлено, что Роналду не привлекут к уголовной ответственности, так как его вина признана недоказуемой. Впоследствии женщина подала новый иск о многомиллионной компенсации.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что никто в футболе не заменит Роналду.

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