Суд отклонил иск американской модели Майорги, обвинившей Роналду в изнасиловании
- AP
- © Jon Super
Окружной судья Дженнифер Дорси заявила, что иск был отклонён из-за того, что адвокат Майорги использовал украденные документы, в которых подробно описывались переговоры между Роналду и его юристами, сообщает Associated Press. При этом повторное рассмотрение иска невозможно.
Майорга обвинила Роналду в 2018 году. Она утверждала, что португалец якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам спортсмен не отрицал связи с женщиной, но отметил, что всё было по взаимному согласию.
В июле 2019 года было объявлено, что Роналду не привлекут к уголовной ответственности, так как его вина признана недоказуемой. Впоследствии женщина подала новый иск о многомиллионной компенсации.
Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что никто в футболе не заменит Роналду.