Сантуш: никто в футболе не заменит Роналду

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос, является ли Рафаэл Леау преемником Криштиану Роналду.
Сантуш: никто в футболе не заменит Роналду
  • AP

«Рафаэл Леау — преемник Роналду? Никто в футболе не заменит Роналду, не стоит приписывать это Леау. Леау должен быть Леау», — цитирует Сантуша SAPO Desporto.

Сборная Португалии лидирует в группе 2 Лиги А, набрав четыре очка. Следующий матч подопечные Сантуша сыграют с командой Чехии. Встреча пройдёт 9 июня в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси уступает только Криштиану Роналду по количеству хет-триков за карьеру.

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