Месси уступает только Роналду по количеству хет-триков за карьеру

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Пента-трик Лионеля Месси принёс сборной Аргентины сокрушительную победу над командой Эстонии (5:0).
Месси уступает только Роналду по количеству хет-триков за карьеру
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В матче Месси оформил свой 56-й хет-трик за карьеру. По этому показателю футболист занимает второе место. Лидирует в списке нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 60 хет-триков за карьеру.

Месси забил 86 голов за аргентинскую сборную. Таким образом, он вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд. Рекордсменом же является Роналду со 117 мячами.

Ранее дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.

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