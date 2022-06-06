Месси уступает только Роналду по количеству хет-триков за карьеру

Пента-трик Лионеля Месси принёс сборной Аргентины сокрушительную победу над командой Эстонии (5:0).

В матче Месси оформил свой 56-й хет-трик за карьеру. По этому показателю футболист занимает второе место. Лидирует в списке нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 60 хет-триков за карьеру.

Месси забил 86 голов за аргентинскую сборную. Таким образом, он вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд. Рекордсменом же является Роналду со 117 мячами.

Ранее дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.