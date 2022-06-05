Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций

Короткая ссылка
Сборная Португалии одержала крупную победу над командой Швейцарии в матче второго тура футбольной Лиги наций.

Встреча состоялась в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.

В составе португальской команды дубль оформил Криштиану Роналду, который отметился голами на 35-й и 39-й минутах, также забили Вильям Карвалью (15-я минута) и Жоау Канселу (68-я).

Подопечные Фернанду Сантуга набрали четыре очка и занимают первое место в своей группе. Швейцарцы (0) замыкают квартет.

Ранее сообщалось, что сборные Италии и Германии сыграли вничью на старте Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить