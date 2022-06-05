Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций

Сборная Португалии одержала крупную победу над командой Швейцарии в матче второго тура футбольной Лиги наций.

Встреча состоялась в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.

В составе португальской команды дубль оформил Криштиану Роналду, который отметился голами на 35-й и 39-й минутах, также забили Вильям Карвалью (15-я минута) и Жоау Канселу (68-я).

Подопечные Фернанду Сантуга набрали четыре очка и занимают первое место в своей группе. Швейцарцы (0) замыкают квартет.

Ранее сообщалось, что сборные Италии и Германии сыграли вничью на старте Лиги наций.