Замена Мане, альтернатива Каземиро, молодая звезда «Аякса»: кто из футболистов сменил клуб до открытия трансферного окна

В большинстве топовых чемпионатов Европы трансферное окно откроется лишь 1 июля, но несколько клубов уже успели потратить десятки миллионов евро на новых футболистов. «Реал» заплатил «Монако» €80 млн за перспективного Орельена Тчуамени, «Бавария» выкупила у «Аякса» одного из самых талантливых хавбеков своего поколения Райана Гравенберха, а «Ливерпуль» приобрёл лучшего бомбардира минувшего чемпионата Португалии Дарвина Нуньеса. В свою очередь, дортмундская «Боруссия» нашла замену Эрлингу Холанду в линию атаки и переманила основного защитника из «Баварии».

Орельен Тчуамени («Монако» ⇒ «Реал»)

Сумма трансфера: €80 млн + €20 млн

После побед в Лиге чемпионов и Примере мадридский «Реал» не собирается почивать на лаврах, а активно занимается укреплением состава. И первым крупным приобретением стал Орельен Тчуамени, чей трансфер широко обсуждался ещё в конце мая. Судя по всему, Флорентино Перес решил не скупиться и потратил солидную сумму из средств, предназначавшихся на зарплату Килиана Мбаппе, на покупку его соотечественника. По информации Marca, «Монако» гарантированно заработает на продаже футболиста €80 млн, а ещё €20 млн может получить в виде бонусов. Половина этой суммы будет переведена на счёт коллектива, если хавбек проведёт 90 матчей за «бланкос», а оставшиеся деньги — в случае получения хавбеком «Золотого мяча».

В погоне за Тчуамени «Реалу» удалость опередить не только соперника по финалу ЛЧ, но и «Пари Сен-Жермен». Как сообщал журналист Фабрицио Романо, игроку лично звонил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, а французский клуб предлагал более привлекательные условия. Кроме того, возможный переход с ним обсуждал лично Мбаппе. Однако Орельен с ходу расставил все точки над i и заявил, что переезд в Мадрид всегда был для него в приоритете. Интересно, что некоторое время назад Килиан выражался в подобном ключе, но затем решил остаться в ПСЖ.

Что касается игровых качеств, Тчуамени — габаритный опорный полузащитник, который хорош как в отборе, так и в развитии атак, но испытывает определённые трудности с их завершением. Правда, для исполнителей его амплуа это нельзя назвать критичным. Как и Эдуардо Камавинга, он вряд ли сразу получит место в старте «Реала», но в перспективе может стать более чем качественной заменой Каземиро. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на шесть лет — лишнее подтверждение того, что в клубе делают на него большую ставку и рассматривают как инвестицию в будущее.

Райан Гравенберх («Аякс» ⇒ «Бавария»)

Сумма трансфера: €25 млн

То же самое можно сказать и о Райане Гравенберхе, на днях представленном в качестве игрока «Баварии». Правда, трансфер талантливого нидерландца обошёлся гораздо дешевле. По данным Фабрицио Романо, с учётом бонусов «Аякс» получит до €25 млн. Также в соглашении есть пункт, согласно которому амстердамцам причитается 7% от суммы последующей продажи полузащитника.

Однако это не говорит о разнице в уровне между Гравенберхом и Тчуамени. Действующее соглашение Райана истекало уже следующим летом, поэтому «Аякс» был вынужден отдать его ниже рыночной стоимости. Если верить порталу Transfermarkt, она составляет €35 млн. А могло быть и выше, если бы Гравенберх не пропустил концовку сезона из-за травмы лодыжки. Во всяком случае, спортивный директор мюнхенцев не сомневается в профпригодности центрального хавбека и называет его «одним из главных талантов Европы, которого хотели подписать все».

Как и Тчуамени, Гравенберх располагается в средней линии, но больше ориентирован на атаку. В «Аяксе» он обычно занимал позицию слева в тройке центральных полузащитников и активно участвовал в продвижении мяча. Райан способен как отдать передачу в финальную треть поля, так и сам протащить мяч к чужой штрафной. За место в старте «Баварии» нидерландец, скорее всего, будет конкурировать с Леоном Горецкой. Из-за проблем с бедром тот пропустил более 100 дней в прошедшем сезоне, вследствие чего Юлиану Нагельсманну потребовался качественный и перспективный сменщик.

Дарвин Нуньес («Бенфика» ⇒ «Ливерпуль»)

Сумма трансфера: £85,4 млн (с учётом возможных бонусов)

Частично теми же причинами руководствовались и в «Ливерпуле», когда решили вложиться в приобретение Дарвина Нуньеса. С учётом бонусов форвард «Бенфики» обошёлся красным почти в €100 млн евро (£85,4 млн), что сделало его одним из самых дорогих футболистов в истории АПЛ. Выше него расположились Поль Погба (£93,25 млн), Джек Грилиш (£100 млн) и Ромелу Лукаку. В 2017 году «Манчестер Юнайтед» заплатил £90 млн за его переход из «Эвертона», а четыре года спустя «Челси» перевёл £97,5 млн на счёт «Интера».

Повышенный интерес «Ливерпуля» к Нуньесу можно объяснить двумя факторами. Один из них — постоянные травмы и спад в игре Роберто Фирмино. В прошлом соревновательном году бразилец суммарно пропустил из-за повреждений 112 дней и хоть впоследствии выходил на поле в 35 матчах, но проводил в среднем 51,5 минуты за игру. Поэтому неудивительно, что этот год стал одним из самых неудачных для него с точки зрения статистики. Во всех турнирах он набрал 16 (11 + 5) очков по системе «гол + пас» — худший результат с чемпионата-2012/13. Тогда он записал на свой счёт семь голов и четыре передачи за «Хоффенхайм».

Вторая причина заключается в возможном отъезде Садио Мане. Сенегалец изъявил желание покинуть «Ливерпуль» и перебраться в «Баварию». И хотя клубы всё ещё не могут договориться о размере выкупа истекающего контракта форварда, почти ни у кого нет сомнений, что этот трансфер всё же состоится. Как сообщают СМИ, изначально мюнхенцы были готовы отдать за него €25 млн (часть из них в виде бонусов), но за последние дни заметно улучшили своё предложение. Однако мерсисайдцам мало и €40 млн.

Что касается Нуньеса, то прошедший сезон стал для него прорывным. Габаритный центрфорвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 26 голами, а в Лиге чемпионов наколотил шесть мячей, встав в один ряд с Мбаппе, Криштиану Роналду, Арно Данжумой и Лероем Сане. Причём треть из них пришлась на двухматчевое противостояние с «Ливерпулем» в 1/4 финала. Сначала Дарвин размочил счёт на «Эштадиу да Луш», а затем добыл для «Бенфики» ничью на «Энфилде». Возможно, это также повлияло на решение руководства красных.

Антонио Рюдигер («Челси» ⇒ «Реал»)

Сумма трансфера: свободный агент

Выступление в очной встрече стало ключевым фактором и в случае с переходом немецкого защитника. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» с огромным трудом прошёл «Челси» по сумме двух матчей, а в Мадриде настолько впечатлились выступлением Рюдигера, что с новой силой включились в переговоры. И это неудивительно, ведь у королевского клуба был шанс подписать будущего члена символической сборной главного еврокубка и тем самым решить проблему с дефицитом исполнителей в центре обороны.

В итоге «Реал» второй год подряд сумел заполучить топового игрока совершенно бесплатно. Год назад в статусе свободного агента в столицу Испании переехал Давид Алаба, а теперь таким же путём проследовал Рюдигер.

И хотя место в составе ему не гарантировано, не стоит исключать, что немец сумеет выиграть конкуренцию у Эдера Милитао и вместе с австрийцем составить пару основных центральных защитников «бланкос». Хотя и в этом случае есть варианты. На днях в СМИ появились слухи о готовности сливочных продать Ферлана Менди, а на левый край перевести Алабу.

Подписывая Рюдигера, «Реал» не только укрепляет тыл, но и получает ещё одну опцию в плане развития атак. По ходу последних сезонов немец активно участвовал в продвижении мяча, а его рейды к чужой штрафной по левому полуфлангу стали одной из визитных карточек «Челси». Правда, будет ли он так активно выдвигаться вперёд в схеме с двумя центральными — большой вопрос.

Никлас Зюле («Бавария» ⇒ «Боруссия» Д)

Сумма трансфера: свободный агент

Если намерение Рюдигера пополнить состав 14-кратного победителя ЛЧ можно назвать логичным, то решение Никласа Зюле переехать из Мюнхена в Дортмунд способно вызвать недоумение. На протяжении нескольких лет он был одним из сильнейших исполнителей на своей позиции в стране и основным в стане 32-кратного чемпиона Германии, но фактически пошёл на понижение и перешёл во вторую команду страны. И если верить агенту Фолькеру Струту, причиной тому стало недовольство футболиста отношением к нему со стороны руководства. Немец считал, что его недостаточно ценят в клубе, поэтому оповестил о своём уходе ещё зимой. И это с учётом предложения в €10 млн по новому контракту.

Так или иначе, о подписании контракта с «Боруссией» было объявлено ещё в феврале, а ближе к лету стало известно о намерении коллектива собрать одну из самых перспективных оборонительных линий в Бундеслиге. К уже имеющимся в их распоряжении Мануэлю Аканджи и Матсу Хуммельсу добавились не только Зюле, но и Нико Шлоттербек из «Фрайбурга», которого называют одним из самых талантливых игроков на данной позиции в стране. И сейчас центр защиты «шмелей» выглядит если и не сильнее, то как минимум не хуже, чем у «Баварии» с нестабильными Дайо Упомекано и Лукасом Эрнандесом. Поэтому не стоит исключать, что именно переезд Никласа станет одним из ключевых факторов в борьбе за золото в сезоне-2022/23.

Карим Адейеми («Зальцбург» ⇒ «Боруссия» Д)

Сумма трансфера: €30 млн

В то же время «Боруссия» в кратчайшие сроки восполнила недостаток футболистов в атаке, образовавшийся после ухода Эрлинга Холанда. По проторённой дорожке из Зальцбурга в Дортмунд отправился Карим Адейеми — 20-летний немец, за последний год укрепившийся в статусе одного из самых перспективных форвардов мира. В чемпионате Австрии он отметился 19 голами и завоевал звание лучшего бомбардира турнира, а также отличился в Лиге чемпионов, где дважды поразил ворота «Лилля» и один раз — «Вольфсбурга». Попутно он успел дебютировать за сборную Германии и в первом же матче забил Армении.

Выбор «Боруссии» в пользу Адейеми тем любопытнее, что подразумевает определённые изменения в построении игры в нападении. Форвард тоже славится своими скоростными качествами и любит работать на открытых пространствах, но по фактуре он заметно отличается от гренадера Холанда. Немец заметно ниже (180 см) и не сможет оказывать такого давления на защитников, как норвежец, да ещё и имеет определённые пробелы в технике. Как отмечают скауты, нападающий имеет проблемы с первым касанием, что зачастую лишает его возможности создать опасный момент.