Футболист сборной Франции Тчуамени перешёл из «Монако» в «Реал»
- AP
- © Daniel Cole
Как сообщается на сайте испанского клуба, соглашение с игроком рассчитано на шесть лет.
Презентация 22-летнего хавбека состоится 14 июня после медосмотра.
Тчуамени выступал за «Монако» с 2020 года. В этом сезоне он провёл в составе монегасков 50 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
На его счету также девять игр и один гол за сборную Франции.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Турции.