Футболист сборной Франции Тчуамени перешёл из «Монако» в «Реал»

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Мадридский «Реал» объявил о трансфере полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени из «Монако».
Футболист сборной Франции Тчуамени перешёл из «Монако» в «Реал»
  • AP
  • © Daniel Cole

Как сообщается на сайте испанского клуба, соглашение с игроком рассчитано на шесть лет.

Презентация 22-летнего хавбека состоится 14 июня после медосмотра.

Тчуамени выступал за «Монако» с 2020 года. В этом сезоне он провёл в составе монегасков 50 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. 

На его счету также девять игр и один гол за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Турции.

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