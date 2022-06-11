Футболист сборной Франции Тчуамени перешёл из «Монако» в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил о трансфере полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени из «Монако».

Как сообщается на сайте испанского клуба, соглашение с игроком рассчитано на шесть лет.

Презентация 22-летнего хавбека состоится 14 июня после медосмотра.

Тчуамени выступал за «Монако» с 2020 года. В этом сезоне он провёл в составе монегасков 50 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

На его счету также девять игр и один гол за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Турции.