Источник: защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Турции

Защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить спортивную карьеру в Европе.

Как сообщает Marca, бразилец получил ряд предложений от клубов из Катара, Турции и ОАЭ, но приоритетным вариантом для него является турецкий чемпионат.

Контракт футболиста с клубом истекает в июне 2022 года. 34-летний футболист выступал за «Реал» 15 лет. За это время он провёл 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не исключил, что завершит карьеру в клубном футболе после окончания контракта с мадридским клубом.