Анчелотти рассказал, что «Реал» может стать последним клубом в его карьере

Короткая ссылка
Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти не исключил, что завершит карьеру в клубном футболе после окончания контракта с мадридским клубом.
Анчелотти рассказал, что «Реал» может стать последним клубом в его карьере
  • AP
  • © Bernat Armangue

«После «Реала» я, вероятно, уйду в отставку, но, если «Реал» хочет, чтобы я остался здесь на десять лет, я останусь ещё на десять лет. Национальная сборная в будущем может быть вариантом. Канада? Почему нет? Я бы хотел», — приводит слова Анчелотти Amazon Prime Video.

Итальянский специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом чемпионат Испании. Также Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл пять сильнейших чемпионатов в Европе: Ла Лигу, АПЛ, Лигу 1, Серию А и Бундеслигу. Контракт Анчелотти с испанским клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Марсело хочет остаться в «Реале» на следующий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить