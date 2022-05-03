Анчелотти рассказал, что «Реал» может стать последним клубом в его карьере

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти не исключил, что завершит карьеру в клубном футболе после окончания контракта с мадридским клубом.

«После «Реала» я, вероятно, уйду в отставку, но, если «Реал» хочет, чтобы я остался здесь на десять лет, я останусь ещё на десять лет. Национальная сборная в будущем может быть вариантом. Канада? Почему нет? Я бы хотел», — приводит слова Анчелотти Amazon Prime Video.

Итальянский специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом чемпионат Испании. Также Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл пять сильнейших чемпионатов в Европе: Ла Лигу, АПЛ, Лигу 1, Серию А и Бундеслигу. Контракт Анчелотти с испанским клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Марсело хочет остаться в «Реале» на следующий сезон.