Марсело хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

Защитник мадридского «Реала» Марсело опроверг информацию о завершении карьеры.

«Я остаюсь или ухожу? Я хотел бы остаться. Без сомнения», — цитирует Марсело Marca.

Напомним, что контракт между «Реалом» и футболистом истекает летом 2022 году. СМИ сообщают, что клуб готов отпустить Марсело на правах свободного агента.

33-летний бразилец защищает цвета мадридской команды уже 15 лет. Он является самым титулованным футболистом в истории «Реала», завоевав в его составе 24 трофея.

Ранее Карло Анчелотти стал первым специалистом, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.