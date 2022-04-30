Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы

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Мадридский «Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы
  • AP
  • © Bernat Armangue

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

За команду Карло Анчелотти дубль оформил Родриго, также по голу отличились Марко Асенсио и Карим Бензема.

«Реал» набрал 81 очко и за четыре тура до конца национального первенства гарантировал себе победу в чемпионате Испании. Таким образом, Анчелотти стал первым специалистом, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.

Ранее итальянец побеждал в Италии с «Миланом», в Англии с «Челси», во Франции с «Пари Сен-Жермен» и в Германии с «Баварией». 

Ранее сообщалось, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24.

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