Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы

Мадридский «Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

За команду Карло Анчелотти дубль оформил Родриго, также по голу отличились Марко Асенсио и Карим Бензема.

«Реал» набрал 81 очко и за четыре тура до конца национального первенства гарантировал себе победу в чемпионате Испании. Таким образом, Анчелотти стал первым специалистом, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.

Ранее итальянец побеждал в Италии с «Миланом», в Англии с «Челси», во Франции с «Пари Сен-Жермен» и в Германии с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24.