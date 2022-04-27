La Gazzetta dello Sport: «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из ЛЧ

«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24.

Это произойдёт, если клубы не выплатят штраф за создание Суперлиги в размере €15 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в мае 2021 года руководители «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» были главными инициаторами создания Суперлиги. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее американский спортивный руководитель Чарли Стиллитано обвинил президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина в препятствовании проведению в США товарищеских матчей с участием мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса».