Источник: «Бавария» требует от «Барселоны» всю сумму за трансфер Левандовски одним платежом

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который интересен «Барселоне», может оказаться в новой команде, если она выплатит требуемую сумму за польского футболиста одним платежом.
Источник: «Бавария» требует от «Барселоны» всю сумму за трансфер Левандовски одним платежом
  • AP

«Бавария» не уверена в финансовой ситуации в испанском клубе и хочет всю сумму за игрока одним платежом, об этом сообщает журналист Мануэль Вет в Twitter.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Ранее в «Баварии» обсудили с Левандовски публичные претензии игрока.

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