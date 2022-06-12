В «Баварии» обсудили с Левандовски публичные претензии игрока

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем нападающего Роберта Левандовски в мюнхенском клубе.
В «Баварии» обсудили с Левандовски публичные претензии игрока
  • AP

«Я думаю, теперь всё станет спокойнее. Мы обсудили с Левандовски его публичные заявления. И то, что нам всем надо успокоиться», — цитирует Салихамиджича Фабрицио Романо в своём Telegram-канале.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Ранее Левандовски объяснил желание уйти из «Баварии».

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