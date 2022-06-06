Левандовски объяснил желание уйти из мюнхенской «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил, что ему захотелось больше эмоций и поэтому он решил сменить клуб.

«Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в жизни. Меня не хотели слушать до конца. Что-то внутри меня погасло. И перепрыгнуть это невозможно. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не можешь компенсировать это», — приводит слова Левандовски sport.onet.pl.

Футболист присоединился к «Баварии» в 2014 году. Его контракт с клубом истекает в следующем году. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Германии. За «Баварию» игрок провёл 252 матча, в которых забил 237 голов.

В настоящий момент польский футболист заявляет о желании покинуть мюнхенский клуб из-за конфликта с руководством.

Ранее сообщалось, что Левандовски будет получать в «Барселоне» €9 млн в год.