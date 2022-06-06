Источник: Левандовски будет получать в «Барселоне» €9 млн в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать польский нападающий Роберт Левандовски после перехода из «Баварии» в «Барселону».

Журналист Хави Мигель сообщил, что зарплата Левандовски в «Барселоне» составит €9 млн в год. Отмечается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время.

Футболист присоединился к «Баварии» в 2014 году. Его контракт с клубом истекает в следующем году. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Германии. За «Баварию» игрок провёл 252 матча, в которых забил 237 голов.

В настоящий момент Левандовски заявляет о желании покинуть мюнхенский клуб из-за конфликта с руководством.

Ранее Оливер Кан осудил высказывания Левандовски в адрес «Баварии».