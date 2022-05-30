Кан осудил высказывания Левандовски в адрес «Баварии»

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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слова нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовски.
Кан осудил высказывания Левандовски в адрес «Баварии»
  • AP

«Не могу сказать, почему Роберт выбрал такой стиль общения в данной ситуации. Такие публичные заявления не приводят ни к чему путному. Роберт должен понимать, что если речь идёт об уважении, то его должны проявлять обе стороны», — цитирует Кана Sport1.

Ранее футболист заявил, что больше не желает выступать за «Баварию». Он отметил, что его история в мюнхенском клубе подошла к концу.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Ранее агент Левандовски заявил, что нападающий не чувствует уважения со стороны «Баварии».

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