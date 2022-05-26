Агент Левандовски заявил, что нападающий не чувствует уважения со стороны «Баварии»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, прокомментировал ситуацию вокруг футболиста и немецкого клуба.

«Как и Алаба, Левандовски — взрослый человек, который точно знает, чего хочет. Я не собираюсь пудрить Роберту мозги или пытаться влиять на него, я никогда этого не делаю. Никого здесь не волнуют деньги — ни его, ни меня. Роберт несколько месяцев не чувствует, что клуб его уважает. «Бавария» потеряла не игрока, а человека», — приводит слова Захави AS.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Раннее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о ситуации вокруг возможного ухода нападающего Роберта Левандовски.