Спортивный директор «Баварии»: агент Левандовски промыл Роберту мозги

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о ситуации вокруг возможного ухода нападающего Роберта Левандовски.
Спортивный директор «Баварии»: агент Левандовски промыл Роберту мозги
  • AP

«У Левандовски агент, который промыл ему мозги — он весь год промывал ему мозги. Мы сделали предложение с конкретной суммой на конкретный срок. Я удивлён, что его агент публично говорит противоположное», — цитирует Салихамиджича Sport1.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Ранее Левандовски заявил, что вероятно, игра с «Вольфсбургом» была его последней за «Баварию».

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