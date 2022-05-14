Левандовски: вероятно, игра с «Вольфсбургом» была моей последней за «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски после матча с «Вольфсбургом» в 34-м туре немецкой футбольной Бундеслиги высказался о своём возможном уходе из клуба.

«Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии», — цитирует Левандовски Viaplay.

При этом он пока не уверен в этом на 100%.

«Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба», — добавил форвард.

Польский футболист перешёл в «Баварию» в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 50 мячей и отдал семь голевых пасов. Всего же на его счету 374 игры, 344 гола и 72 результативные передачи в составе мюнхенцев.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Вольфсбург» не выявили победителя в заключительном туре Бундеслиги.