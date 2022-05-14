«Бавария» и «Вольфсбург» не выявили победителя в заключительном туре Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче заключительного, 34-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» и «Вольфсбург» не выявили победителя в заключительном туре Бундеслиги
  • AP

Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счётом 2:2, хотя гости изначально выигрывали 2:0.

В составе мюнхенцев мячи забили Йосип Станишич (17-я минута) и Роберт Левандовски (40-я). Хозяева ответили точными ударами Йонаса Винда (45') и Макса Крузе (58').

По итогу сезона «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 77 очков. «Вольфсбург» (42) расположился на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол в концовке помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Герту» в матче Бундеслиги.

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