«Бавария» и «Вольфсбург» не выявили победителя в заключительном туре Бундеслиги
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Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счётом 2:2, хотя гости изначально выигрывали 2:0.
В составе мюнхенцев мячи забили Йосип Станишич (17-я минута) и Роберт Левандовски (40-я). Хозяева ответили точными ударами Йонаса Винда (45') и Макса Крузе (58').
По итогу сезона «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 77 очков. «Вольфсбург» (42) расположился на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол в концовке помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Герту» в матче Бундеслиги.