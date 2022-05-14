Гол в концовке помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Герту» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 34-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра состоялась в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Исака Бельфодиля с пенальти. На 68-й Эрлинг Холанд тоже реализовал 11-метровый и сравнял, а на 84-й победный для хозяев мяч забил Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» набрала 69 очков и завоевала серебро чемпионата Германии по итогам сезона. «Герта» (33) заняла 16-е место и оказалась в зоне стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Андрей Лунёв дебютировал за «Байер» в Бундеслиге в матче с «Фрайбургом».