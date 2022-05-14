Лунёв дебютирует за «Байер» в Бундеслиге в матче с «Фрайбургом»

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Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв дебютирует в чемпионате Германии в матче 34-го тура с «Фрайбургом».
Лунёв дебютирует за «Байер» в Бундеслиге в матче с «Фрайбургом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Лунёв провёл свой первый матч в составе «Байера» 9 декабря 2021 года с «Ференцвароша» (0:1) в Лиге Европы.

После 33-го тура леверкузенская команда занимает третью строчку в турнирной таблице с 61 очком. «Фрайбург» находится на пятом месте (55 очков).

Матч «Байер» — «Фрайбург» пройдёт 14 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее Лунёв рассказал об отношениях с одноклубниками на фоне ситуации на Украине.

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