Лунёв рассказал, изменилось ли к нему отношение в «Байере» в связи с ситуацией на Украине

Короткая ссылка
Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношениях с одноклубниками на фоне ситуации на Украине.
Лунёв рассказал, изменилось ли к нему отношение в «Байере» в связи с ситуацией на Украине
  • © Пресс-служба футбольного клуба "Байер"

«Всё нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: учите русский, господа. Скоро пригодится всем», — сказал Лунёв в своём Telegram-канале.

Российский вратарь также рассказал несколько ситуаций из повседневной жизни. 

«Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», — рассказал Лунёв.

Напомним, что Лунёв перешёл в немецкий «Байер» летом 2021 года. Пока он провёл за команду один матч и пропустил один мяч.

Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее Лунёв сравнил российских и немецких арбитров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить