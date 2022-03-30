Лунёв рассказал, изменилось ли к нему отношение в «Байере» в связи с ситуацией на Украине

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношениях с одноклубниками на фоне ситуации на Украине.

«Всё нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: учите русский, господа. Скоро пригодится всем», — сказал Лунёв в своём Telegram-канале.

Российский вратарь также рассказал несколько ситуаций из повседневной жизни.

«Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», — рассказал Лунёв.

Напомним, что Лунёв перешёл в немецкий «Байер» летом 2021 года. Пока он провёл за команду один матч и пропустил один мяч.

Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее Лунёв сравнил российских и немецких арбитров.