Лунёв сравнил российских и немецких арбитров

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Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал о разнице между российскими и немецкими судьями.

«В Германии более или менее ровно судят. Дают играть в обе стороны. Если в России за определённый момент показывают жёлтую карточку, то здесь никакой реакции», — сказал Лунёв во время трансляции в Telegram-канале.

По его словам, жёлтую карточку могут дать в случае провокации со стороны футболистов или болельщиков.

Напомним, что Лунёв перешёл в немецкий «Байер» летом в 2021 году. Пока он провёл за команду один матч и пропустил один мяч.

Ранее Лунёв сравнил выступления в немецком клубе и санкт-петербургском «Зените».

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