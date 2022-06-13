В «Манчестер Сити» заключили пятилетний контракт с Холандом
- AP
Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт рассчитан на пять лет. На его трансфер «Манчестер Сити» потратит €250 млн.
Напомним, что 21-летний норвежец является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года. Всего за немецкий клуб он провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативные передачи.
Ранее президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал расходы ПСЖ и «Манчестер Сити».