Президент Примеры высказался о расходах ПСЖ и «Манчестер Сити»

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Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал расходы французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Сити».
Президент Примеры высказался о расходах ПСЖ и «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Это атака на клубы-государства за чрезмерное спонсорство. «ПСЖ» теряет по €200—300 млн за сезон. К «ПСЖ» и «Сити» были применены санкции УЕФА, но CAS, приняв два очень странных решения, отменил их», — приводит слова Тебаса Marca.

Он также отметил, что планирует пожаловаться на ПСЖ, потому что с продлением Мбаппе невозможно получить прибыль. По его словам, то же самое произошло и у «Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом.

«Мы собираемся жаловаться не только в УЕФА, но и французским административным органам. Это опаснее, чем Суперлига. Это должно быть остановлено», — добавил Тебас.

«Манчестер Сити» подписал контракт с Холандом до 2027 года, на трансфер английская команда потратила около €250 млн.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».

 

 

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