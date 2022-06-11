Президент Примеры назвал «Барселону» машиной по зарабатыванию денег

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Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».
Президент Примеры назвал «Барселону» машиной по зарабатыванию денег
  • AP

«Барселона», с экономической точки зрения, — это машина по зарабатыванию денег. Но сейчас клуб восстанавливается после убытков в размере €500 млн. По этой причине клуб сейчас подчиняется правилу один к трём: если уйдет игрок за 100 млн, можно купить нового за 33», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

В сезоне-2021/22 «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.  

6 июня стало известно, что польский нападающий Роберт Левандовски после перехода из «Баварии» в «Барселону» будет зарабатывать €9 млн в год. Трансфер будет оформлен в ближайшее время.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

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