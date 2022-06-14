В «Аталанте» рассказали, что ещё не приняли решение по Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Это неправда. На данный момент никакого решения не принято. И мы не ведём переговоров ни с одним клубом по этому вопросу», — цитирует Д'Амико Sport24.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука.