Сёмин — о Миранчуке: ему давали мало времени в «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Не вижу никакого смысла сейчас говорить и на что-то реагировать. Конкретных новостей никаких пока нет. Что касается Алексея, то, на мой взгляд, мало ему давали времени для того, чтобы себя проявить», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Миранчук эффективно проводил своё время на поле — были забитые мячи и результативные передачи.

«Наверное, структура игры не совсем соответствовала ему. Потому что Алексей хорош в той команде, где у него много бывает мячей, где ему много дают передач», — сказал Сёмин.

Полузащитник московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о желании «Аталанты» продать Миранчука.