Мостовой — о Миранчуке: мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук — талантливый парень, мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту»: там хорошая команда и большая конкуренция, но специфический тренер. Возможно, он не окреп по характеру», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, 26-летнему россиянину предоставили достаточно возможностей, но он так и не смог зарекомендовать себя.

Полузащитник московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Мостовой ответил на вопрос, приглашали ли его когда-нибудь в тренерский штаб «Спартака».