Мостовой: самое противное, что «Спартак» никогда не приглашал меня в тренерский штаб

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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, приглашали ли его когда-нибудь в тренерский штаб красно-белых.

«Приглашали ли меня в тренерский штаб? Нет, в том-то и дело, что никогда не приглашали. Самое противное, что «Спартак» никогда не приглашал. Хотя за это время кого я только ни видел в клубе. Но меня никогда даже близко не было», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Он также признался, что думал над получением лицензии, дабы получить больше предложений о работе, но потом обратил внимание, что многие люди работают в футболе без специального образования.

«Но они все там. Кто менеджеры, кто помощники, кто администраторы. Ну или спортивные, генеральные директора — там же лицензия не нужна. И главное — все во всём разбираются», — добавил Мостовой.

Александр Мостовой выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1987 по 1991 год.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

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