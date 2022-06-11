Баженов: для Абаскаля работа в «Спартаке» — большой вызов

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«Все уезжают, а он приехал. Я так понимаю, что он ставит свою тренерскую карьеру под вопрос, как будто в рулетке на зеро всё бросил. Он это всё понимает, это для него большой вызов. В моих глазах это вызывает только уважение. Хочется, чтобы у него всё получилось», — приводит слова Баженова «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что нужно дать специалисту время, а не сразу критиковать. По его словам, все привыкли, что «Спартак» — большая команда, чей тренер должен быть с опытом, однако руководство пошло по другому пути.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера московской команды.