Комбаров: для всех Абаскаль — мистер-загадка

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«Абаскаль — слишком молодой тренер для «Спартака», он только начал свою карьеру, он ещё ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он мистер-загадка. Посмотрим на его результаты», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

Он также сказал, что бессмысленно осуждать бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли за то, что он покинул московскую команду.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Давид Собрадо, агент Абаскаля, поделился ожиданиями от будущей работы испанского специалиста в столичном клубе.