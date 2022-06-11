Комбаров: для всех Абаскаль — мистер-загадка

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.
Комбаров: для всех Абаскаль — мистер-загадка
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/MANUEL GEISSER

«Абаскаль — слишком молодой тренер для «Спартака», он только начал свою карьеру, он ещё ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он мистер-загадка. Посмотрим на его результаты», — приводит слова Комбарова «РБК Спорт».

Он также сказал, что бессмысленно осуждать бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли за то, что он покинул московскую команду.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Давид Собрадо, агент Абаскаля, поделился ожиданиями от будущей работы испанского специалиста в столичном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить