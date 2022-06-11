Агент Абаскаля сообщил, что специалист готов работать в «Спартаке» под большим давлением

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Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, поделился ожиданиями от будущей работы испанского специалиста в столичном клубе.
Агент Абаскаля сообщил, что специалист готов работать в «Спартаке» под большим давлением
  • Legion-Media

«Гильермо готов работать под большим давлением в «Спартаке», это не проблема. Он прекрасно понимает, какой интерес прикован к красно-белым», — цитирует Собрадо «Спорт-Экспресс».

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший наставник «Спартака» Олег Романцев отреагировал на назначение Абаскаля.

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